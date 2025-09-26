Styrelsemöte om Cosmic i dag

Ditt namn

ÅHS styrelse ska i dag, fredag, behandla Datainspektionens utlåtande inför lördagens breddinförande av vårdinformationssystemet Cosmic inom ÅHS.

Den senaste tiden har en expertgrupp från ÅHS tillsammans med Datainspektionen ingått i ett samråd som tillsammans förberett implementeringen av Cosmic och tagit fram ett utlåtande till styrelsen.

Datainspektionens myndighetschef Lena Nordman vill inte uttala sig om utlåtandet förrän efter att det gått genom styrelsen. Därefter blir det också offentligt, säger Lena Nordman.