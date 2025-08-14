DELA
Stadsstyrelsen har beslutat att inför stadsfullmäktige föreslå att återta försäljningen av Nyfahlers.

Stadsstyrelsen föreslår att dra tillbaka försäljning av Nyfahlers

    Mariehamns stadsstyrelse har på stadsdirektörens förslag beslutat att inför fullmäktige föreslå att återta ärendet om försäljningen av Nyfahlers. Det skriver stadsstyrelsens ordförande Michele Ferrari (Lib) i ett pressmeddelande.

    Inför torsdagens stadsstyrelsemöte föreslog stadsdirektör Arne Selander att man skulle dra tillbaka beslutet om att sälja stadens andelar i Nyfahlers eftersom det ansetts att objektet låg ute till försäljning under för kort tid. Nu har stadsstyrelsen följt förslaget och väljer att skicka ärendet vidare till stadsfullmäktige.

    I ett pressmeddelande skriver stadsstyrelsens presidium följande:

    ”Stadsstyrelsen konstaterar att situationen kring försäljningen av Nyfahlers är olycklig, både för stadens anseende och själva sakfrågan. En bristande kommunikation mellan stadsledningen och styrelsen samt en otydlighet i stadsdirektörens beredning har öppnat för besvär i en fråga där alla agerat med de bästa intentioner för staden. Stadsstyrelsen har inte varit tillräckligt informerad om de eventuella riskerna i upplägget. Då det inte finns ett explicit tidskrav på hur länge ett objekt bör vara utställt utan endast en praxis, så har styrelsen agerat i god tro”. Pressmeddelandet är undertecknat av Ferrari, Nina Fellman (S) och Peter Enberg (MSÅ).

    Stadsstyrelsen konstaterar även att beredningar och kommunikation i framtiden behöver vara mer exakta och juridiskt väl underbyggda även när den politiska viljan är entydig.

