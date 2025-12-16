Foto: Matilda JohanssonTerese Flöjt, Johan Holländer, Åke Viktorsson och Staffan Beijar berättar att den bästa utsikten över fyrverkerishowen får man om man står vid Ålandsskylten. Stadens nyårssatsning: En fyrverkerifest i världsklass Nyheter 08:45 tisdag, 16 december, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Flodnejonöga fångad på film Tre anmälningar till Regionförvaltningsverket mot Mariehamns stad Cityläkarna överklagar stadens upphandling av företagshälsovård