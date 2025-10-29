Foto: STEFAN ÖHBERGArsim Zekaj säger att ingenting hittills har kommit fram som gjort att Socialdemokraternas linje rubbas, utan regeringen är fortsatt inte överens i frågan om subjektiv rätt till daghem. Socialminister Arsim Zekaj (S): Regeringen är inte överens i den här frågan Nyheter 10:02 onsdag, 29 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Ålandsbördige artisten Niklas Strömstedt intar Alandica Anttoni Huttunen kvar i IFK nästa år Lantrådet på nordiskt toppmöte – diskuterade försörjning och beredskap