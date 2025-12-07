Sjukvårdsdirektör toppar veckans mest lästa

Avskedsintervjun med ÅHS sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen är veckans mest lästa, med råge. Nästan 6 500 visningar har den fått totalt.
På plats nummer två hittar vi nyheten om att hon avgår.
Bland andra populära nyheter hittar vi citynyhet, debatt och en prisbelönt bok!
Här är hela listan:
”Så skönt att få säga det här nu”
Sjukvårdsdirektör Pajunen avgår med omedelbar verkan
City Cykel flyttar till Mega Sports lokaler
Insändare: sportskytteföreningen blir kapad av vem?
Indigoboken bäst i världen i sitt slag