Sjukvårdsdirektör toppar veckans mest lästa

Avskedsintervjun med ÅHS sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen är veckans mest lästa, med råge. Nästan 6 500 visningar har den fått totalt.

På plats nummer två hittar vi nyheten om att hon avgår.

Bland andra populära nyheter hittar vi citynyhet, debatt och en prisbelönt bok!

Här är hela listan:

”Så skönt att få säga det här nu”

Sjukvårdsdirektör Pajunen avgår med omedelbar verkan

City Cykel flyttar till Mega Sports lokaler

Insändare: sportskytteföreningen blir kapad av vem?

Indigoboken bäst i världen i sitt slag