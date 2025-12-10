Foto: Jonas EdsvikAv stadens ägardirektiv framgår att stiftelsen över tid ska bygga en ekonomi som ger organisationen egen kraft att utvecklas mot de angivna målen. Men där är man inte ännu, menar stiftelsen som behöver mer pengar för nästa år. Sjökvarteret vill ha mer pengar – orsaken: Underhåll av byggnader Nyheter 15:35 onsdag, 10 december, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Per-Åke Johansson fyller 80: ”Jag ska låta omgivningen kämpa med mig ett tag till” Ny aktör snart redo slå upp portarna i Sjökvarteret Så kan Sjökvarteret få ett lyft