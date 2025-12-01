Sista chansen delta i Åland Gallup!

Skärgårdstrafiken och budgeten för julklappar är temat i årets sista Åland Gallup.
I dag måndag är sista dagen att delta i Åland Gallup, där det ställs tre frågor om skärgårdstrafiken och en fråga om hur mycket årets julklappar får kosta.
Eftersom gallupen nu lanseras en veckodag senare än normalt, på onsdagskvällen vid 22, är Åland Gallup öppen att delta i fram till måndag kväll 23.59.
Åland Gallup görs av Mats Adamczak och genomförs så att deltagarna själv söker upp gallupen. Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet.
Så här deltar du
Man hittar gallupen via QR-koden här intill, via den klickbara länken i den digitala tidningen, via hemsidan nyan.ax eller Åland Gallups Facebooksida.
Skriv in din mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på ’skicka verifieringskod’. Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer.
Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna.
Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång.
Om du får ett felmeddelande om att du redan deltagit (men inte gjort det) kan du pröva starta om din webbläsare.
Du deltar anonymt, eftersom alla deltagare anonymiseras så snart verifieringskoden skickats med hjälp av en utomstående tjänst.