Sista chansen delta i Åland Gallup!

Skärgårdstrafiken och budgeten för julklappar är temat i årets sista Åland Gallup.

I dag måndag är sista dagen att delta i Åland Gallup, där det ställs tre frågor om skärgårdstrafiken och en fråga om hur mycket årets julklappar får kosta.

Eftersom gallupen nu lanseras en veckodag senare än normalt, på onsdagskvällen vid 22, är Åland Gallup öppen att delta i fram till måndag kväll 23.59.

Åland Gallup görs av Mats Adamczak och genomförs så att deltagarna själv söker upp gallupen. Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet.