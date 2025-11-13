Saltvik säger nej till att köpa Matkroken

Ditt namn

Matkroken i Saltvik kunde bli centrum för en levande bykärna. Det var ett förslag i kommunen som dock slagits ner. Men Saltvik hoppas starta en arbetsgrupp om näringslivsutveckling.

I mitten av september i år inkom ett medborgarinitiativ till Saltviks kommun gällande att möjliggöra verksamhet för att öka servicenivån i kommunen och få en levande bykärna med mötesplatser. I motionen föreslogs att kommunen skulle köpa fastigheten Matkroken i Kroklund för att möjliggöra etablering av olika serviceverksamheter och mötesplatser.

Kommunstyrelsen förde initiativet gällande en levande bykärna till tekniska nämnden för att inhämta en övergripande utredning av totalkostnader i ärendet.

Förslaget inför nämnden var att nämnden ställer sig positiv till att ärendet utreds vidare och föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en politisk arbetsgrupp för fortsatt arbete och politisk behandling. Efter omröstning föreslog nämnden dock inför kommunstyrelsen att ingen utredning ska genomföras med motiveringen:

”Initiativets syfte att stärka bykärnan, öka servicenivån, skapa arbetstillfällen och motverka befolkningsminskning ligger helt klart i linje med kommunens strategi om ökad attraktionskraft. Däremot ligger uppdraget helt utanför kommunens lagstadgade skyldigheter och skulle kräva en utökning av kommunens investeringsbudget. Initiativet kräver även en närmare granskning av reglerna gällande statligt stöd, så att inte kommunen bedriver konkurrerande verksamhet på marknaden.”

Kommunstyrelsen ämnar däremot återkomma med ett ärende om en arbetsgrupp om näringslivsutveckling i kommunen.