Foto: Jonas EdsvikKulturminister Annika Hambrudd (C) blir chokad när hon får höra om landskapsregeringensavtal med ungdomsförbundet och Proevent. Regeringen särbehandlar ungdomsförbundet och eventbolag Nyheter 20:02 tisdag, 28 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Zacharias Kalm: ”Det är landskapsregeringen som bestämmer hyran” Ungdomsförbundet ger sig själv pengar – Pafs fördelningsråd: ”Det är olämpligt” Ordföranden funderar på att lämna ungdomsförbundet: ”Det får vara nog med skitsnacket”