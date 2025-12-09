Rederiet: Svenskarnas reslust ökar

Ditt namn

Det svenska rederiet Stena Line tror på ökad svensk reslust nästa år. Man pekar på större ekonomiska marginaler hos hushållen, i kombination med politiska reformer somfrämjar konsumtion och rörlighet.

Det märks redan på bokningsläget, meddelar Stena Line.

I en utblick för nästa år skriver Stena Line att rederiet går in i 2026 med försiktig optimism.

Rederiet skriver att en stark bokningsutveckling under årets första kvartal visar på en lovande start, samtidigt som den svenska riksdagens budgetproposition, som stärker hushållens ekonomi, kan öka svenskarnas reslust ytterligare.

Ökad köpkraft och ekonomisk trygghet kan göra det lättare och mer attraktivt för svenskar att planera resor, menar man.

”Vi ser att svenska resenärer börjar planera sina resor längre i förväg, vilket är ett positivt tecken efter en period av ekonomisk osäkerhet. Det är inte bara bra för oss på Stena Line, utan också för turismen i stort,” säger Ulf Staff, Travel Commercial Manager på Stena Line, i ett pressmeddelande.

Den under en tid rådande beskrivningen om en utmanande marknad där resenärer hållit hårdare i plånboken och bokat resor allt senare, delar Stena med Viking Line och Rederi AB Eckerö.

Stena Line är ett av Europas större färjerederier med 40 fartyg och 19 linjer i norra Europa och Medelhavet. Man driver idag två passagerarinriktade rutter, mellan Sverige och Danmark, Göteborg–Frederikshavn och Halmstad–Grenå. Stena meddelade också nyligen att man köpt Wasaline mellan Umea och Vasa.