Rederi AB Eckerö gjorde sitt bästa kvartal någonsin Nyheter

Rederi AB Eckerö levererar nu rekordvolymer på alla rutter och starka resultat på alla trafikerade linjer – trots stigande bunkerpriser och svag svensk krona. Det tredje kvartalet ökade rörelseresultatet med 47 procent.

Rörelseresultatet (EBIT) hittills i år ligger nu på 20,5 miljoner – det bästa Rederi AB Eckerö levererat. Även på sista raden, efter finansiella kostnader, ligger man på sina högsta nivåer. Av 11,2 miljoner står högsäsongen under det tredje kvartalet för 9,9 miljoner.

Rederiet rapporterar att trafikutvecklingen har fortsatt varit mycket stark under tredje kvartalet 2023. På linjen Finland-Estland har man slagit volymrekord både under tredje kvartalet och under perioden januari till september. På linjen Åland-Sverige har man uppnått rekordvolymer de senaste fem månaderna.

Rederiet poängterar också att bunkerpriset åter är på historiskt höga nivåer.

Totala antalet passagerare uppgick till 1 067 212 under tredje kvartalet, vilket var 16 procent mer än samma period förra året (919 687). Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna var 16 procent bättre än tredje kvartalet 2022 och uppgick till 44 794 (38 680).

Med hjälp av kassatillskottet från fartygsförsäljningarna har företaget fram till och med tredje kvartalet amorterat totalt 49,7 miljoner euro på företagets räntebärande skulder.

Rederiet skriver också att det fjärde kvartalet har börjat med volymer i nivå med pre-pandeminivåer. Trots osäkerhetsfaktorer förväntas företaget leverera ett helårsresultat som ligger i nivå med de bästa åren före pandemin.

Under oktober avslutades bolagets Ship managementavtal för M/S Birka Stockholm.