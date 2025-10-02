Rättegången mot yrkesföraren uppskjuten

Ditt namn

Rättegången mot yrkesföraren som, trots anklagelserna om sexuella övergrepp mot barn, inte kan hindras från att köra skolbarn, ställdes på torsdagsmorgonen in. Anledningen var att mannen inte hade ordnat med ett juridiskt ombud.

Som Nyan tidigare rapporterat kör mannen skolbarn på Åland. På fastlandet, där den finländska rikslagen gäller, kan polisen dra in en yrkesförares körtillstånd när ”det är sannolikt att innehavaren av tillståndet har gjort sig skyldig till vissa brott och om passagerarnas säkerhet förutsätter det.” En person som på sannolika skäl är misstänkt för sexuella övergrepp mot barn kan alltså i riket förhindras att fortsätta köra skolbarn.

Men när Nyan intervjuade kommissarie Nina Rasmus på Ålands polismyndighet framkom, att en motsvarande åtgärd inte är möjlig på Åland:

– På Åland kan man inte temporärt återkalla ett tillstånd, sade hon till Nyan.

Efter Nyans avslöjande menade både lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och infrastrukturminister Camilla Gunell (S) att lagen måste ändras.

– Detta är en lucka vi snarast måste täppa till. Det är ett obehagligt fall och jag ser gärna att detta förtydligas så att det går att ingripa, sade Sjögren till Nyan i onsdagens tidning.