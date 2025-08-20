President Stubb besöker Åland på måndag Nyheter

Finlands president Alexander Stubb och presidentfrun Suzanne Innes-Stubb besöker Åland måndagen 25 augusti. Det meddelar presidentens kansli i ett pressmeddelande. Under besöket håller president Stubb ett tal på Parlamentariska Östersjökonferensen, vars huvudtema är Östersjösamarbetet, säkerheten och miljön.

Han kommer även träffa företrädare för landskapet för att diskutera aktuella frågor med dem.

Besöket avslutas på Mariehamns torg, där president Stubb träffar allmänheten cirka klockan 13.