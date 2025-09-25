Polisen: spana efter drönare

Ditt namn

Polisen uppmanar nu allmänheten att vara uppmärksam på drönarflygningar och ber om tips. Flygplatschef Tanja Sabel säger till Nyan att man i nuläget inte sett någon misstänkt aktivitet över Åland under natten.

Polisen på Åland vill att alla misstänkta drönarflygningar ska inrapporteras. I ett pressmeddelande på torsdag förmiddag skriver man: ”Om du ser en drönare i en situation som verkar avvikande, ring omedelbart 112. Har du gjort observationer tidigare, skicka informationen till tips.aland@polisen.ax.”

I meddelandet noterar polisen också att drönare i flera europeiska länder nyligen orsakat störningar nära flygplatser och annan kritisk infrastruktur. Svenska Yle rapporterar på torsdagen att ett ryskt fartyg, Astrol 1, tidigare i veckan haft en besynnerlig sick-sackkurs genom Kattegatt under de perioder som stora drönare flugit över Köpenhamns flygplats.

Stängde av transponder

”Ett Natofartyg ser ut att ha fattat intresse för Astrol 1 vid sjutiden på tisdag morgon och rört sig mot fartyget. I samband med det verkar det ryska fartyget ha stängt av sin transponder, alltså sändaren som anger fartygets position”, skriver Yle vidare.

Astrol 1 har efter detta gått upp genom Östersjön tämligen nära Estland och befinnes sig just nu, enligt Marine Traffic, i finska viken. Fartyget har inte passerat nära Åland.

Inget över Mariehamn

Nya Åland ringde på torsdagsmorgonen upp Mariehamns flygplatschef Tanja Sabel för att utröna om man under natten haft påhälsning av drönare.

– Nej, vi har inte gjort några sådana observationer och inte hört om något, säger hon.

Har ni kontakt med Gränsbevakningen i ärendet?

– Jag kan säga så mycket att vi har de kontakter vi behöver med varandra.