Polisen ryckte ut efter larm – person hade kniv i handen

På tisdagseftermiddagen fick polisen larm om hotfull situation i Hammarland. Det gällde en grupp på fyra personer som befann sig på allmän plats.

”En av personerna hade kniv i handen och anmälaren uppfattade situationen som att personen uppträdde hotfullt mot andra i sällskapet. Polisens patruller lokaliserade samtliga personer och det framkom att inga hot hade uttalats och en förklaring gavs till varför personen hade haft kniven med sig. En brottsanmälan registrerades gällande innehav av föremål som lämpar sig för att skada någon annan.”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

De senaste dagarna har polisen också övervakat trafiken och bötfällt en personbilsförare på Emkarbyvägen i Hammarland för äventyrande av trafiksäkerheten då denne framförde sitt fordon i en hastighet av 101 km/h på plats där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h. Ett tio dagars körförbud delgavs också.

Onsdag förmiddag greps en person på basen av polislagen i centrum av Mariehamn. Personen var berusad och oförmögen att ta vara på sig själv.

Natten mellan onsdag och torsdag ryckte polisen ut till en privat bostad i Mariehamn där två personer misstänks ha använt våld mot varandra. Ärendet utreds som två fall av misshandel.