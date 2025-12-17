Oppositionen vill ha plats i ÅHS styrelse

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Oppositionen – eller i alla fall nästan hela oppositionen – vill ha en plats i ÅHS styrelse. Den vill även att ÅHS får tillräckligt med resurser. Det kom fram i den åtgärdsuppmaning man gett regeringen i spörsmålsdebatten.

Debatten om oppositionens spörsmål om ÅHS fortsatte i lagtinget på onsdagen. Marcus Måtar (Ob) lämnade in en åtgärdsuppmaning som hela oppositionen, förutom Mogens Lindén (Grön vänster), står bakom: Man vill att ÅHS styrelse ombildas så att oppositionen får en plats för att trygga den parlamentariska förankringen av regeringens reformer.

Dessutom vill man ha mer resurser till ÅHS, speciellt under implementeringen av det nya informationssystemet, och att regeringen respekterar ÅHS självbestämmande.

Mogens Lindén meddelar att han avstår från att stöda uppmaningen eftersom där inte ingår att även personalen ska få en styrelseplats.

Obundna har tidigare argumenterat för att avskaffa styrelsen. När Marcus Måtar nu fick en fråga om det förklarar han det med att det är en kompromiss inom oppositionen och att det inom Moderaterna finns intresserade för posten i fråga.

Vidtas åtgärder

I debatten klargör Sandra Listherby (Lib), som är del av ÅHS styrelse, att man ska jobba mer med personalinflytandet. Hon sade också att hon är för att oppositionen ska få en plats i styrelsen. Gällande den pressade situationen i organisationen säger hon att styrelsen tar den på allvar och att man bett tjänstemännen om en utredning om hur man kan hjälpa personalen i omställningsarbetet.

– Vi sitter inte på händerna.

Hon anser också att styrelsen måste äska om mer pengar för att kunna satsa mer på datasäkerhet.

Revisionen

I debatten håller Marcus Måtar ett kritiskt anförande som till stor del handlar om de revisionsrapporter som gjorts omkring vårdinformationssystemet och även berör de juridiska tjänster som ÅHS använt sig av.

Sandra Listherby kontrar med att det finns ett upphandlat ramavtal för juristtjänster, men att revisorerna inför revisionen inte fått ta del av avtalen. Hon menar att styrelsen ställt frågor och fått svar om den delen.

Wille Valve (MSÅ) betonar för sin del att ÅHS nu behöver prioritera att få implementeringen av vårdinformationssystemet klart. En del av det är att organisationen behöver mer resurser.

Sandar Listherby svarar att en totalrevision av systemet bör vänta tills implementeringen är klar, eftersom implementeringen bör ingå i utredningen, vilket får stöd av Valve.

Var finns resurserna?

Finansminister Mats Perämaa (Lib) påminner om ramverket, där det ingår ett kostnadstak och att lagtinget nyss klubbat nästa års budget.

– Nu fyra timmar senare säger man att ramarna ska utökas. Det betyder i praktiken en ändringsbudget och besparingar någon annanstans. Hjälp mig gärna, var ska vi hitta resurserna?

Wille Valve har inget svar, men ifrågasätter om det är smart att spara samtidigt som man implementerar ett nytt system.

– Vi har upprepade gånger uppmanat regeringen visa lyhördhet i den här frågan och vi tänker fortsätta med det, säger han.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) avslutar debatten med att det var en felbedömning att säga upp läkarsekreterarna. Hon lovade lagtinget ett meddelande om ÅHS hösten 2026. Gällande oppositionens plats i styrelsen hänvisar hon till regeringsförhandlingarna där partierna, i de frågor som alla partier fick ta ställning till, svarat att kompetens är viktigt i styrelserna.

Behandlingen av åtgärdsuppmaningen, en omröstning, fortsätter på fredag klockan 9.30.