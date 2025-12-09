Öppen för att lagstifta om mobilregler i skolan

Ditt namn

Utbildningsminister Annika Hambrudd (C) är öppen för att reglera mobilanvändning i skolan i den åländska barnomsorgs- och grundskolelagen. Ändringarna kan göras samtidigt med att man just nu göra andra ändringar i lagen.

I dag finns inget förbud mot mobiler i skolan, men användningen under skoltid kan begränsas med hjälp av en rekommendation. Landskapsregeringen uppmanar skolor att i trivselreglerna göra klart om vilka mobilregler som gäller.

Både Alfons Röblom (HI) och Christian Wikström (Ob) ställde frågor om mobilanvändning och sociala medier bland barn och unga under lagtingets frågestund i måndags. (eh)