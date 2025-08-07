Ö till Ö tar över Åland swimrun Nyheter

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



SWIMRUN. Sedan tidigare står det klart att Åland swimrun, som i vanliga fall arrangeras i Käringsund i Eckerö, tar en paus i år. I stället arrangerar man i helgen den internationella tävlingen Ö till Ö. Tävlingen, som pågår i dagarna två, är en del av ett flertal lopp runtom i världen. Nu på lördagen startar man i World series-klassen för såväl män, kvinnor som lag och mixade lag, dit fler än 100 tävlande är anmälda.

World series i Ö till Ö går totalt över 48 700 meter, varav simdelen betår av hela 10 000 meter. Loppet startar nu i helgen i Käringsund, Eckerö. (pp)