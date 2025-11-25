Nu är det klart: De tar över torgkiosken

Ditt namn

Stadsstyrelsen i Mariehamn har tagit beslutet att sälja torgkiosken till företaget Blue Nomad Ab. Beslutet grundar sig på en noggrann utvärdering av inkomna anbud, där en jury jämförde och bedömde fyra koncept som alla uppfyllde det fastställda priset på 150 000 euro. Det skriver Mariehamns stad i ett pressmeddelande.

Blue Nomad tar över torgkiosken med konceptet ”FYREN – ett vardagsrum i Mariehamns hjärta”.

Ägarna av Blue Nomad Ab är Jakob Grajewski och Jessica Westerlund.

I pressmeddelandet står det att FYREN ska bli en modern bistrobar som lever året runt. På dagen erbjuds kaffe med tilltugg och på kvällen erbjuds after work med smårätter och cocktails.

Det ska även bli en scen för kultur och evenemang med spelningar, stand-up, sportkvällar och temakvällar året runt.

– Att få möjligheten att skapa FYREN är en dröm som vi burit länge. Vi vill tända en fyr i hjärtat av Mariehamn – en plats som lyser året runt och blir ett vardagsrum för staden. Vår vision är att skapa en mötesplats som förenar människor, erbjuder nya smaker och ger liv åt torget, även under årets mörkaste månader, säger Jakob Grajewski i pressmeddelandet.