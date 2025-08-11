New York Times skriver om åländskt skärgårdshotell Nyheter

Hotell Svala på Kumlinge uppmärksammades nyligen i New York Times i ett stort reportage av reportern Kate Guadagnino. Hon berättar om ägarna Jannika och Sage Reed, mor och dotter som båda levde och verkade i USA innan de flyttade till Åland och började förvandla den gamla sjukhusbyggnaden på Kumlinge till ett boutiquehotell 2017. Hon beskriver en middag som serverades på Svala i midsommar, med detaljer om gäster, dukning och meny. Bland de åländska namn som nämns är Mia Englund (keramiker med rötter på Kumlinge), Benita Björke (granne) och Viktor Eriksson (kock).

Hotell Svala ordnar i september en vävworkshop under ledning av svenska vävkonstnären Miriam Parkman och Sage Reed själv, som är stylist och designer. (ss)