TVÅ INTRESSENTER Det står mellan Tor Kudinoff och Michael Björklund när landskapet nu ska besluta vem som ska få driva serveringen vid Jan Karlsgården de kommande fem åren. Planen är att teckna kontrakt med Kudinoff den här veckan.Moderaterna och Obunden samling vill att Ribacka konferens och Jan Karlsgårdens värdshus redan nu läggs ut till försäljning MSÅ och Ob vill sälja Ribacka och Jan Karlsgården Fastighetsverket jobbar med en klassificering av landskapets fastigheter Nyheter 16:55 torsdag, 11 december, 2025