MLK-damer förlorade seriepremiären

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Den gångna helgen spelade MLK:s tennisdamer seriepremiär i inomhusseriens division 2. Premiäromgången, där man tog emot HyTS från Hyvinge hemma i Bollhalla, slutade med en vinst och två förluster. För vinsten stod Catherine Nordlund, som besegrade Disa Oikarinen med 6–4 och 6–1 i sin singelmatch.

Malin Ringbom förlorade sin singel mot Elle Parikka med setsiffrorna 2–6 och 6–7. Dubbelmötet mellan MLK:s Julia Kalman och Ella Johansson mot Hyvingeparet Oikarinen/Parikka slutade i gästernas favör med 3–6 och 4–6. Därmed fick MLK med sig en poäng. De två närmaste omgångarna för MLK-damerna spelas under luciahelgen när man möter Lahden Tennis och Helsingin Verkkopalloseura 3 på bortaplan.