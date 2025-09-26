Foto: Matilda SaulViktor Eriksson går över till Leader med ansvar för fiskeutveckling. Förutom att stötta en del förutbestämda projekt kommer han ägna sig åt uppsökande verksamhet och ett mentorprojekt som ska få in en ny generation yrkesfiskare på Åland. Nytt förslag: inför mentorprogram i det åländska yrkesfisket Nyheter 13:30 fredag, 26 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Flera upprörda röster om fisket i Sunnanvind-utlåtande Finland straffas av EU för vetenskapliga laxfisket Toppnotering i fiskefälla ifjol – töms varje dag