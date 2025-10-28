MCA-beslutet sköts upp

Ditt namn

Stadsstyrelsen beslöt på tisdagskvällen att ta bort ärendet om en försäljning av MCA från stadsfullmäktiges lista.

Med röstetalet 4–1 beslöt stadsstyrelsen att ta bort MCA-ärendet från stadsfullmäktiges lista, vilket innebar att inga beslut fattades av fullmäktige på sitt efterföljande möte. Socialdemokraterna Nina Fellman och Kristine Logoss Dzene samt moderaterna Peter Enberg och Monica von Frenckell röstade för att ta bort ärendet medan stadsstyrelsens ordförande Michele Ferrari (Lib) röstade mot. Ted Häggblom (Ob) jävade sig och Julia Birney (Lib), som redan tidigare jävat sig, var frånvarande utan ersättare.

– Det fanns så mycket oklarheter och det hade kommit så mycket ny information under dagen, tre av fem i MCA:s styrelse lämnade ju sina uppdrag, så vi tyckte inte att det var rättvist mot fullmäktige att föra ärendet dit, förklarade Nina Fellman efteråt.

– Det är ju en ganska kaotisk situation just nu. Det kan hända att vi kan fatta ett nytt beslut i nästa vecka.

Ordförande Ferrari säger till tidningen Åland att han uppfattar det som att majoriteten i stadsstyrelsen är för en försäljning av MCA på öppna marknaden nu?

– Det har vi som parti inte tagit ställning till än. Personligen tyckte jag att försäljningen var en bra och vettig idé, men det finns för många oklara frågor ännu.