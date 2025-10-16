Mariehamn söker ny ledare

Ditt namn

Nu ska City Mariehamn tillsätta den vakanta platsen som centrumledare, som stått tom under 2025.

På Ålands näringslivs hemsida annonserar man nu efter ”en engagerad och kommunikativ centrumledare som vill leda, samordna och utveckla Ålands mest centrala mötesplats – i nära samverkan med företagare, fastighetsägare och Mariehamns stad”.

Sökande ska bland annat skicka in en film på sig själv där de berättar vad de uppskattar mest med centrum i Mariehamn. Den ska förstå vikten av medlemsvård och kontinuerlig utveckling och ha en stark initiativförmåga.

Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders prövotid. Lönen anges till 3 500–3 800 euro i månaden, beroende på erfarenhet och kvalifikationer.