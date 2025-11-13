Mariebad får ny barnpool – totalkostnad 450 000 euro

Ditt namn

Barnpoolen på Mariebad ska bytas ut. Samtidigt ska man frånkoppla barnpoolens vattenrening från övriga pooler. Totalkostnaden för allt blir cirka 450 000 euro.

Under en längre tid har det varit diskussioner om att byta ut den befintliga barnpoolen på Mariebad. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kultur- och fritidssektorn samt stadsmiljösektorn besökte i våras flera bad i Stockholmsområdet för att se över hur andra bad tillgodoser de minstas behov. Utgående från det har en skiss för en ny barnpool för Mariebad tagits fram.

”Den gemensamma bedömningen är att en ny barnpool baserat på skissen i bilagan kommer att utgöra ett lyft för badets besökande familjer”, skriver kultur- och fritidsnämnden i sitt utlåtande.

Den befintliga barnpoolen är relativt simpel med endast en liten rutschkana och en mindre plaskpool. I den nya skissen föreslås en mängd dekorationer, sprutande vattenmekanismer och en liten rutschkana. Den nya poolen skulle också bli större.

Utöver poolbytet ska man också separera vattenreningen från resterande äventyrsbad.

”Mariebads vattenrening blir på så sätt inte längre sammanbyggd vilket gör att en fekalieincident i barnpoolen inte stoppar bad i äventyrsdelen.”

Preliminära kostnadsberäkningar från fastighetsavdelningen visar på att hela projektet kommer kosta cirka 450 000 euro där vattenreningsdelen utgörs av cirka 300 000 euro och barnpool samt byggnadsanpassningar utgör resterande del. För kultur- och fritidsnämnden innebär detta en utökning av internhyreskostnaden om cirka 23 500 euro per år.

Bytet av barnpool kommer att innebära att badet är stängt under 4-6 veckor.