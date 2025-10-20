Maj-Lis har stickat 500 mössor till Ukraina

Ditt namn

75-åriga Maj-Lis Tapper i Mariehamn har stickat 500 mössor. Nu skickas de till Ukraina. Tio månader har det tagit för mariehamnaren Maj-Lis Tapper, 75 år, att sticka 500 mössor.

– Jag har artros och stickning är min medicin. Det är bra gymnastik för händerna, därför stickar jag hela tiden. Har jag inte stickat på tre dagar så känns det i fingrarna.

500 mössor på tio månader betyder att Maj-Lis har stickat 50 mössor per månad.

– Igår stickade jag två stycken på fem timmar.

Och inte en enda av de 500 mössorna är den andra lik – de är i olika storlek, mönster och färg.

– Jag stickar på kvällarna samtidigt som jag ser på tv.

Till en början stickade Maj-Lis enbart för att hålla artrosen i schack.

– Först stickade jag tio och sen tio till … När jag hade 100 började jag fundera på vad jag skulle göra med dem. Då sa min man att jag kanske skulle skänka dem till Ukraina.

Och så blev det, för nu är mössorna på väg med åländska Ukrainahjälpen.

– Det känns riktigt bra att det jag gör kan hjälpa andra. När jag ser bilder från Ukraina på tv så ser det hemskt ut och nu börjar det bli kallare. Därför känns det bra att mössorna kommer till användning.

Eftersom Maj-Lis själv mår bra av stickningen har hon inga planer på att sluta.

– Jag håller på hela tiden och får se hur mycket jag orkar och hur länge fingrarna fungerar.

Du har inte tröttnat på att sticka mössor då?

– Nä, det är konstigt. Strumpor är för smått för mig, men mössor är riktigt bra för mina händer.