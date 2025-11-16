Lemland vill minska antalet klasslärare

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Utbildningsnämnden i Lemland har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ”tillåta större klasser och minska antalet klasslärare till 9 under två läsår”.

Enligt elevprognosen kommer 16 elever att börja årskurs 1 hösten 2026.

”Detta möjliggör att ha eleverna i en gemensam klass i åk 1 och 2. I samband med en pensionsavgång våren 2026 kan den inrättade klasslärartjänsten hållas vakant under två läsår, hösten 2026-våren 2028”, skriver nämnden i sitt protokoll.

Nämnden beslutar att inte tillsätta en klasslärartjänst under läsåren 2026-2027 samt 2027-2028. (hh)