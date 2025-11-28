Landskapsregeringen: ÅHS bör samarbeta med DI

Ditt namn

”Landskapsregeringen rekommenderar att ÅHS återupptar det avslutade samrådet med Datainspektionen eller på något annat lämpligt sätt samarbetar med Datainspektionen kopplat till implementeringen av vårdinformationssystemet Cosmic.”

Det skriver landskapsregeringen i ett myndighetsdirektiv till ÅHS. Direktivet består av tre punkter. Den första berör ÅHS samarbete med Datainspektionen gällande implementeringen av vårdinformationssystemet Cosmic.

Den andra uppmanar ÅHS att tillsammans med sakkunniga på landskapsregeringen ta fram en handlingsplan för att implementera de krav som följer av landskapslagen om cybersäkerhet och motståndskraft. Landskapsregeringen skriver bland annat att ÅHS omfattas av lagkraven och att man som tillsynsmyndighet rekommenderar ÅHS att överväga att anmäla sig som väsentlig och kritisk aktör.

Den tredje punkten berör hur ÅHS generellt behandlar jävsfrågor. Enligt direktivet har landskapsregeringen blivit varse om att det har kommit frågor och invändningar om hur ÅHS hanterar jävsfrågor och man vill därför att myndigheten lämnar in en redogörelse för hur jävsstiuationer hanteras, både strukturellt och praktiskt.

Använda ombud

Landskapsregeringen rekommenderar också ÅHS att i större utsträckning använda sig av sitt eget dataskyddsombud och att landskapsregeringen kan bistå med övrig juridisk kunskap i mån av möjlighet. Detta eftersom man redan tidigare uppmanat ÅHS att upphöra med att använda icke upphandlade juridiska tjänster i samband med implementeringen av Cosmic.