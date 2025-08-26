DELA Facebook Såhär ser det ut just nu i lokalerna på Servicegatan, med väggar i glas mellan de flesta utrymmena. Men i praktiken alla glaspartier kommer att bytas ut mot vanliga väggar före man öppnar vid årsskiftet. Till höger om Sami Hertzell syns det som ska bli väntrum och receptionen ska ligga i gången bakom.Foto: Jonas Edsvik Jun Nagamori, avgående chefsöverläkare på Ålands hälso- och sjukvård, fungerar som styrelseordförande i det nya bolaget och kommer att jobba som läkare. ”Det känns väldigt roligt, jag har nog saknat lite det mänskliga mötet i traditionella läkar-patientsituationer”, säger han till Nyan.Foto: Jonas Edsvik Den nya läkarkliniken ska ligga på Servicegatan 12 i Mariehamn.Foto: Jonas Edsvik 1 av 4 Läkarduo startar nytt privat vårdföretag på Åland Nyheter 19:11 tisdag, 26 augusti, 2025 Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning ÅHS svarar om Cosmic: ”Det hela är mycket olyckligt” Fler ålänningar besöker vården Ny chefsöverläkare rekryterad