Foto: Jonas EdsvikAndreas Kanborg (Ob) säger att Obundna inte ska fördröja behandlingen av kunduppgiftslagen med avsikt, men att man måste få göra sitt jobb i utskottet. Ordförande i social- och miljöutskottet som ska behandla förslaget är Christian Wikström (Ob). Kritik i lagtinget mot brådska kring nytt lagförslag Nyheter 20:33 onsdag, 17 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Nytt landskapsandelssystem kan vara klart om ett år Obundna varnar för kaos Pro Åland vill boosta TBE-sprutorna