Kommuner och vindkraft i höstens första Åland gallup

Är du beredd att ta politiskt ansvar i din hemkommun? Det frågar Nya Åland i höstens första Åland Gallup.

Dessutom ställs en fråga om vindkraftens samhällsekonomiska betydelse.

Det är dags för höstens första Åland Gallup – kring två stora långkörare i samhällsdebatten: kommunerna och vindkraften.

Klicka här för att komma till månadens gallup!

I tisdagens Nya Åland berättades att Hammarland lider av ett demokratiproblem på grund av att så få personer vill engagera sig i kommunalpolitiken, vilket påtalats i en revisionsrapport. Intresset är så pass litet att samma grupp människor är medlemmar i många nämnder, vilket anses vara problematiskt ur demokratisynvinkel.

Samtidigt har lagtinget i september godkänt kriskommunlagstiftningen som kan leda till att landskapet tvingar ihop kommuner med varandra om de inte lyckas hålla sin ekonomi tillräckligt flytande.

Nu ställer Nya Åland två frågor på temat. Den första är hur många kommuner du tycker att Åland ska ha. Alternativen är tre: 16 som i dag, färre eller en enda.

Den andra frågan handlar om man själv är villig att engagera sig i kommunalpolitiken.

Här är alternativen: Ja, jag är redan engagerad och vill fortsätta, ja, jag ställer upp i nästa kommunalval, ja, jag är engagerad men det här blir min sista mandatperiod samt nej, jag är inte intresserad.

Räddar vindkraften Åland?

I juli frågade Ålands radio lagtingsledamöterna ett par frågor kring den åländska samhällsekonomin och vindkraftens betydelse. En tredjedel (tio stycken) av lagtingsledamöterna instämmer eller instämmer helt och hållet med påståendet ”etableringen av havsbaserad vindkraft verkar vara Ålands bästa enskilda möjlighet att vända den samhällsekonomiska utvecklingen i landskapet.”

Sex lagtingsledamöter förhåller sig neutrala till påståendet medan åtta lagtingsledamöter inte instämmer eller inte instämmer alls. Sex ledamöter svarade inte på frågan.

Nu ber Åland Gallup gallupdeltagarna ta ställning till samma påstående.

Vilket parti?

Som vanligt ställs även frågan vilket parti man skulle rösta på om det var val till lagtinget i dag.

I den senaste gallupen som gjordes i maj låg Liberalerna på 26 procent och åtta mandat i lagtinget. Obunden samling låg tvåa med 20 procent och sju mandat. Centern, Socialdemokraterna och Moderaterna, fick alla fyra mandat med 14, 13 och 12 procent i understöd.

Åland Gallup är öppen fram till söndag kväll 23.59.

Så här deltar du Man hittar gallupen via QR-koden här nedan, via den klickbara länken här ovanför eller Åland Gallups Facebooksida. Skriv in ditt mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på ’skicka verifieringskod’. Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer. Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna. Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång. Om du får ett felmeddelande om att du redan deltagit (men inte gjort det) kan du pröva starta om din webbläsare. Du deltar anonymt, eftersom alla deltagare anonymiseras så snart verifieringskoden skickats med hjälp av en utomstående tjänst.