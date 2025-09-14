Kantalag lämnad till lagtinget – i bruk vid nyår

Landskapsregeringen har godkänt lagförslagetet om kunduppgifter och nu ska lagtinget behandla lagförslaget. Om lagen godkänns kan ålänningarna ta i bruk Kantasystemet fullt ut från nyår.
Efter nyår ska ålänningarna kunna läsa sin sjukjournal i det finländska Kantasystemet – och även få tillgång till andra, nya Kantatjänster. Det är i alla fall tanken. Landskapsregeringen godkände lagförslaget på torsdagen och nu vidtar behandlingen i lagtinget.
– Den ska gå med expresståg i lagtinget, säger social- och hälsovårdsminister Arsim Zekaj (S).
Målet är att få den godkänd – inklusive lagkontrollen – innan året tar slut, så att den kan träda i kraft den 1 januari nästa år.
Lagförslaget är den sista lagändringen som krävs för att implementera Kanta fullt ut på Åland.
– Det betyder att man får fullständig tillgång till sin hälsodata, sin journal och får ta del av andra tjänster som Kanta utvecklar, även vaccinationsuppgifter, säger Arsim Zekaj.
LÄS OCKSÅ
Gäller i Finland
Kantasystemet har funnits i Finland sedan 2010 och hittills har ålänningar enbart haft tillgång till sina recept i Kanta. Tjänsten med journaler och övrig hälsodata har varit efterfrågad i många år på Åland och Arsim Zekaj erkänner att Åland legat efter på den här punkten.
– Det tog några år men nu är vi på banan! Det här underlättar kommunikationen mellan olika vårdgivare, säger han.
I Kanta ska alla kunna se på sina egna uppgifter från både privata vårdgivare och den offentliga vården. Om en person skickas till Åbo eller någon annan vårdinstans i Finland, får vårdgivaren även där tillgång till journalen.
Det gäller dock inte vårdgivare i Sverige.
– Men är du i Uppsala kan du ju själva gå in i Kanta på mobilen och titta, säger ministern.
Men det kan ändra i framtiden, enligt ministern pågår ett projekt om ett ”EU-Kanta” som han väljer att kalla det lite förenklat, som ska lösa kommunikationsproblemen mellan vårdgivare i olika EU-länder.
LÄS OCKSÅ
Inga gamla uppgifter
Tillgången till Kanta gäller dock enbart nya uppgifter som skrivs in i journalen från det att lagen träder i kraft vid nyår. Det betyder alltså att gamla uppgifter inte kommer finnas tillgängliga för ålänningarna.
– Ja, i första hand är det ny data som registreras i Kanta. Det finns också en möjlighet att föra över äldre data till Kanta, men det har vi inte tagit definitiv ställning till, säger Arsim Zekaj.
Lagpaketets riktiga namn är: En sammanhållen lagstiftning för behandling av kunduppgifter inom socialvården och hälso- och sjukvården.
Lagförslaget är till största delen en blankettlag, men med vissa avvikelser.