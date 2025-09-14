Kantalag lämnad till lagtinget – i bruk vid nyår

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Landskapsregeringen har godkänt lagförslagetet om kunduppgifter och nu ska lagtinget behandla lagförslaget. Om lagen godkänns kan ålänningarna ta i bruk Kantasystemet fullt ut från nyår.

Efter nyår ska ålänningarna kunna läsa sin sjukjournal i det finländska Kantasystemet – och även få tillgång till andra, nya Kantatjänster. Det är i alla fall tanken. Landskapsregeringen godkände lagförslaget på torsdagen och nu vidtar behandlingen i lagtinget.

– Den ska gå med expresståg i lagtinget, säger social- och hälsovårdsminister Arsim Zekaj (S).

Målet är att få den godkänd – inklusive lagkontrollen – innan året tar slut, så att den kan träda i kraft den 1 januari nästa år.

Lagförslaget är den sista lagändringen som krävs för att implementera Kanta fullt ut på Åland.

– Det betyder att man får fullständig tillgång till sin hälsodata, sin journal och får ta del av andra tjänster som Kanta utvecklar, även vaccinationsuppgifter, säger Arsim Zekaj.

LÄS OCKSÅ Kantastrulet löst i vår?

Gäller i Finland

Kantasystemet har funnits i Finland sedan 2010 och hittills har ålänningar enbart haft tillgång till sina recept i Kanta. Tjänsten med journaler och övrig hälsodata har varit efterfrågad i många år på Åland och Arsim Zekaj erkänner att Åland legat efter på den här punkten.

– Det tog några år men nu är vi på banan! Det här underlättar kommunikationen mellan olika vårdgivare, säger han.

I Kanta ska alla kunna se på sina egna uppgifter från både privata vårdgivare och den offentliga vården. Om en person skickas till Åbo eller någon annan vårdinstans i Finland, får vårdgivaren även där tillgång till journalen.

Det gäller dock inte vårdgivare i Sverige.

– Men är du i Uppsala kan du ju själva gå in i Kanta på mobilen och titta, säger ministern.

Men det kan ändra i framtiden, enligt ministern pågår ett projekt om ett ”EU-Kanta” som han väljer att kalla det lite förenklat, som ska lösa kommunikationsproblemen mellan vårdgivare i olika EU-länder.

LÄS OCKSÅ Varning för fejkmeddelanden ? kunder luras på pengar via Mitt Kanta

Inga gamla uppgifter

Tillgången till Kanta gäller dock enbart nya uppgifter som skrivs in i journalen från det att lagen träder i kraft vid nyår. Det betyder alltså att gamla uppgifter inte kommer finnas tillgängliga för ålänningarna.

– Ja, i första hand är det ny data som registreras i Kanta. Det finns också en möjlighet att föra över äldre data till Kanta, men det har vi inte tagit definitiv ställning till, säger Arsim Zekaj.

Lagpaketets riktiga namn är: En sammanhållen lagstiftning för behandling av kunduppgifter inom socialvården och hälso- och sjukvården.

Lagförslaget är till största delen en blankettlag, men med vissa avvikelser.