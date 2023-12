Unik julgran stulen från Hamnboden – klädd i minnen från hela världen Nyheter

En julgran med prydnader och bollar som ägaren Cecilia Dahlblom samlat på sig under 30 år har blivit stulen från Hamnboden i Mariehamn.

Under torsdagen efterlyste Cecilia Dahlblom en stulen julgran på Facebook. Det speciella med julgranen är att den var klädd med prydnader och bollar från hela världen.

– Jag har jobbat som flygvärdinna sedan 1986 och under mina resor har köpt en julboll eller prydnad till granen istället för en souvenir. Bland annat från New York, Sydafrika och Harrods i London, säger Cecilia Dahlblom.

Julgranen har stått i Konst- och hantverksbutiken Hamnboden Mariehamn som ligger i gamla Birkaterminalen.

– Jag skulle plocka upp den inför jul, men både gran och alla julkulor var stulna. Jag hade förvarat den i en gammal Amerikatrunk sedan förra året i Birkaterminalen. Trunken var helt länsad och jag vet inte när det hänt, förklarar Cecilia Dahlblom.

Hon berättar att hon inte kommer fortsätta förvara den där om hon får tillbaks granen.

– Jag kommer sätta den hemma hos mig istället. Det skulle betyda väldigt mycket för mig om den kommer tillbaks då den bär på så många minnen. Men jag tror inte att jag får tillbaks den.

Har du fått in några tips än?

– Många har hört av sig men jag har inte fått något konkret tips.

Kan du uppskatta vad alla prydnader är värda?

– Det är svårt men så här rakt upp och ner skulle jag säga åtminstone mellan 800 och 900 euro men det emotionella värdet är det som betyder mest.