Foto: Jonas EdsvikJomalas kommunfullmäktige vill att kommunstyrelsen ser över förslaget att minska antalet elevassistenter på nytt. Det framkom under remissdebatten om Jomalas budget för 2026 på tisdagskvällen. Jomalafullmäktige vill behålla assistenter Nyheter 07:48 onsdag, 12 november, 2025