Johan Jenny Ehrenberg sprider hopp i morgon kväll

Kända svenska debattören Johan Jenny Ehrenberg gästar i morgon kväll Åland med ”Hoppet 2.0”, en ”enmansföreställning om klimatkrisen, energisystemet, kapitalet, AI, jordbrukspolitik och den kollektiva makten”.

Föreställningen/föreläsningen handlar om hur lokala krafter kan lösa klimatkrisen, om en ren energiframtid, om en förbättrad livsmedelsproduktion, med mera.

Johan Jenny Ehrenberg är vd för ETC, författare, föreläsare och debattör inom ekonomi, politik och klimat. Hen föreläser i lagtingets auditorium (Sälskär) onsdagen den 29 oktober, kl. 18.00.

[Rubriken uppdaterades kl 14.30. Evenemanget äger rum onsdag kväll kl 18 – i den första versionen ingick en felaktig uppgift]