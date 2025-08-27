DELA
Foto: Jonas Edsvik
Fredrik Hjelmborn är IP-Connects nya vd på Åland. Han kom till en arbetsplats där nästan hela personalstyrkan sagt upp sig i lojalitet med förre vd:n. I en exklusvi intervju med Nya Åland berättar han om planerna framåt för företaget.

IP Connects nya vd: ”Vi har brustit men nu ska vi återställa förtroendet”

15:57 onsdag, 27 augusti, 2025

