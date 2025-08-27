DELA Facebook Foto: Jonas EdsvikFredrik Hjelmborn är IP-Connects nya vd på Åland. Han kom till en arbetsplats där nästan hela personalstyrkan sagt upp sig i lojalitet med förre vd:n. I en exklusvi intervju med Nya Åland berättar han om planerna framåt för företaget. IP Connects nya vd: ”Vi har brustit men nu ska vi återställa förtroendet” Nyheter 15:57 onsdag, 27 augusti, 2025 Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Steg taget mot åländsk skärgårdslag Åländsk julsenap vann VM-guld Viking Line betalar ut 8,64 miljoner i dividend