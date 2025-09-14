Insändare: Oroligheterna i Godby fortsätter – ”sabotage” vid idrottscentret

Ditt namn

Vi har valt från Ålands Idrottscenter (ÅIC) att uttrycka vår djupa oro över ungdomarnas framfart i Godby. Tidigare har man haft annat tillhåll, och ÅIC har känt ungdomarnas närvaro utan några större problem. Lite sladdande och slirande, men ungdomarna har samtidigt ” övervakat ” omgivningen hos oss.

Under helgen, lördagen den 6 september gick det alldeles för långt. Med början kl. 23.00 häcklar, stör och hotar man våra gäster så till den milda grad att vi blir förvånade om de här gästerna kommer hit igen. För ÅIC:s verksamhet är det i det närmaste sabotage.

Vi gästas årligen av ”Simkampen” mellan Sverige och Finland. 110 ungdomar, ledare och tränare övernattade i vårt vandrarhem med träning, tävling och mat. Våra försök att ge bästa möjliga service, för grupper och övriga spolieras.

Detta är allvarliga attitydproblem och brist på respekt som säkert förts fram i tidigare diskussioner. Vi känner till tidigare händelser och informationsträffar runt detta problem, också att det inte finns några direkta lösningar. Vi tycker det är fel att slösa skattemedel på att städa runt skolgårdar, parkeringar och övriga händelser efter dessa vandaler. Attityder och respekt skall man lära sig hemifrån, och vi tror att föräldrarna gör som man gjort tidigare – sätter huvudet i sanden.

Styrelsen för Ålands Idrottscenter