Inga nedskärningar i sjöfartsstödet- riksregeringens budgetförhandlingar klara

Regeringens budgetförhandlingar är avslutade och resultatet presenterades sent på tisdagskvällen. Bland sparkraven fanns inget kvar om nedskärningar i de så kallade sjöfartsstöden. ”Jag är mycket nöjd med att vi lyckats säkerställa att det inte blir några nedskärningar i sjöfartens bemanningsstöd elleri stöden för besättningsbyten utomlands för långfarten, två saker som hade äventyrat finländsk sjöfart och varit förödande för Åland”, skriver Ålands riksdagsledamot Mats Löfström på sin Facebook-sida.

Från rederihåll har man hotat med att utflaggningar kan bli aktuella om de tidigare aviserade besparingarna skulle bli av.

Mats Löfström skriver också:

”Hoten mot sjöfarten lyckades vi egentligen få bort i förhandlingarna redan för två veckor sedan, efter en veckas förhandlingar. Men som med allt annat i budgetförhandlingarna är det så att inget är klart förrän allting är klart. Därför har vi fortsatt bevaka frågan hela vägen så att inget skulle ploppa upp på nytt.