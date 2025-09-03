Inga nedskärningar i sjöfartsstödet- riksregeringens budgetförhandlingar klara

Regeringens budgetförhandlingar är avslutade och resultatet presenterades sent på tisdagskvällen. Bland sparkraven fanns inget kvar om nedskärningar i de så kallade sjöfartsstöden.
”Jag är mycket nöjd med att vi lyckats säkerställa att det inte blir några nedskärningar i sjöfartens bemanningsstöd eller i stöden för besättningsbyten utomlands för långfarten, två saker som hade äventyrat finländsk sjöfart och varit förödande för Åland”, skriver Ålands riksdagsledamot Mats Löfström på sin Facebook-sida.
Från rederihåll har man hotat med att utflaggningar kan bli aktuella om de tidigare aviserade besparingarna skulle bli av.
LÄS OCKSÅ
Mats Löfström skriver också:
”Hoten mot sjöfarten lyckades vi egentligen få bort i förhandlingarna redan för två veckor sedan, efter en veckas förhandlingar. Men som med allt annat i budgetförhandlingarna är det så att inget är klart förrän allting är klart. Därför har vi fortsatt bevaka frågan hela vägen så att inget skulle ploppa upp på nytt.
Tack till alla som jobbat hårt med detta, det här är ett teamwork, och tack till alla mina kollegor i svenska riksdagsgruppen från SFP för det grundmurade stödet i den här frågan och allt arbete, som också varit den viktigaste Ålandsfrågan i den här budgetbehandlingen.”