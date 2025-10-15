Höstlovsprogram på stadsbiblioteket

Ditt namn

Från AI till tovning, via Lego och sagoyoga: stadsbiblioteket erbjuder ett brett program för höstlovslediga barn.

Torsdagen den 16 oktober kl 12 tar Saga Fylkeson, barnboksförfattare och yogainstruktör, med sig publiken på en ”magisk sagoresa”. Publiken får pröva på enkla yogapositioner och höra sagoverser.

Samma dag kl 13-15 kan man lyssna på äppelsaga och tova äpplen med Jennie Elevall.

För 15-åringar och äldre ordnas kl 14-16 en AI-workshop med Kim Gripenberg, i grupprummet. Deltagarna får en introduktion till AI, och pröva att skapa bild och text med AI. Föranmälan krävs, se bibliotek.ax.

Fredagen den 17 oktober kl 12.30-14.30 leder Sofia Topoeva en konstworkshop för barn och unga.

Lördagen den 18 oktober kl 10-14 återkommer legomästaren Johan Bergman med 150 kilo legobitar, plus en massa Duplo, för att leda bygget av en lekfull stad i regnbågens alla färger.