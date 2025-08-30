Hjärta och fantasi när Saija Hairo ställer ut i Jomalabibban Nyheter

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



”Från groblad till kakform” heter Åbobaserade bildkonstnären Saija Hairos utställning i Jomala bibliotek. Saija Hairo visar målningar i akryl, verk i blandteknik/collage, och grafik.

”Utställningen berättar om hjärtats lycka och sorg där fantasi-blommorna och blomställningarna förmedlar känslor och livserfarenheter”, heter det i presentationen.

”Naturen är en viktig inspiration för Saija Hairo, och hennes livshistoria är starkt närvarande i verken. Att födas och få blomma ut och sedan vissna och dö finns med som en röd tråd i utställningen. Blommans liv med sina olika stadier liknar ett människoliv. […] Livet är energi och hjärtat kan brista när man dricker kaffe och äter kaka, vilket kakformen i bilden berättar.”

Utställningen ”Från groblad till kakform” pågår till den 24 september. Jomala bibliotek har öppet måndag-torsdag kl. 8-20, fredagar kl. 8-15. (ss)