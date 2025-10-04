Här hittar du helgens digitala korsord

Ditt namn

Varje helg publicerar Nya Åland ett digitalt korsord på hemsidan nyan.ax.

Korsordet hittar du genom att klicka här och, alltid i högerspalten på hemsidan (som dock bara syns när du besöker nyan.ax via webbläsaren i en dator).

Vill du lämna in ditt lösta kryss, och vara med och tävla om vinster, så har du tid på dig fram till tisdagskvällen vid midnatt.

Därefter finns korsordet kvar att lösa för nöjes skulle hela veckan. Du kan då kontrollera att du löst korsordet korrekt genom att klicka på facit-knappen, men efter måndag kväll går det alltså inte att lämna in sitt svar för att tävla längre.

Lycka till!