Här finns stöd och hjälp i jul

Julen kallas ofta en glädjens högtid med gemenskap och kärlek. Men det är under storhelger som våld i nära relationer ökar. Nya Åland har sammanställt en lista med olika alternativ på samtalsstöd för kvinnor, män, barn, unga och transpersoner.

Våld i nära relationer tar inte julledigt, istället ökar det. Det gör också ensamheten och känslan av utanförskap för de som inte har någon.

Här finn en lista med olika alternativ på samtalsstöd för kvinnor, män, barn, unga och transpersoner.

Kristelefon

Nationella kristelefonen har en svenskspråkig kristelefon 09 2525 0112. Telefonjouren är öppen måndag och onsdag klockan 16-20. Tisdag, torsdag och fredag klockan 9-13.

Kristelefonen erbjuder samtalsstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående.

Fältarna

Fältarna är tillgängliga under alla ordinarie arbetsdagar under jul och nyår.

”Ni är varmt välkomna att kontakta oss via våra sociala medier – Snapchat, Instagram och Facebook”, hälsar de.

Man når dem via mejl faltarna@kst.ax, telefon 040 078 0237 eller genom besök på kontoret i Nyfahlers.

På sociala medier informerar man löpande om sina öppettider.

De planerade öppettiderna är:

23 december klockan 8–16.

29 december kockan 8.30–16.30.

30 december kockan 8–16.

2 januari kockan 9–16.

5 januari kockan 9–17.

BRIS

Ring eller chatta med Bris, Barnens rätt i samhället, på www.bris.se eller telefon +358 18 25520. Öppet dygnet runt.

Ärligt talat

Ärligt talat är en gratis stödchatt för dig som är 13-29 år. Chatten på arligttalat.fi har öppet måndag till fredag klockan 9-12 och 19–22.

På julafton och nyårsafton är chatten öppen klockan 9-12.

Nollinjen

För alla som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära relation och deras närstående. Nollinjens telefonnummer är 080 005 005, det är gratis att ringa och du får vara anonym.

Kvinnofridslinjen

För dig som är utsatt för våld i en nära relation. Du kan också ringa stödlinjen om du är orolig för en anhörig, vän, arbetskamrat eller någon annan i din närhet. Öppet dygnet runt, telefonnummer +358 18 25 500

Stödlijen för män

För män som utsatts för hot och våld i nära relation eller sexuellt våld. Öppen alla dagar klockan 7-21, telefonnumret är +358 18 25 504

Stödlinjen för transpersoner

För transpersoner, inklusive ickebinära. Öppen alla dagar klockan 11–19. Telefonnumret är +358 18 25 509

Kyrkans samtalstjänst

Till kyrkans samtalstjänst kan man ringa, chatta eller skriva meddelanden. Telefontjänsten är öppen alla dagar klockan 20-23 på telefonnummer 0400 22 11 90. Chatten är öppen måndag till torsdag klockan 19-21 och hittas via evl.fi/kyrkanssamtalstjanst. På samma adress skickar du meddelande till nätjouren.