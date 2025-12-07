Här är ålänningarna som minglade på balen

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Till årets självständighetsbal fick cirka 1800 personer i år en inbjuden. Av dem var 12 ålänningar. dessa var:

Högskolans t.f rektor Mattias Waller med makan och politikern Aino Waller, förvaltningschefen vid statens ämbetsverk Sören Silverström och tingsdomare vid Ålands tingsrätt, Irina Wikström, landshövding Marine Holm-Johansson med make Bengt Johansson, riksdagsledamot Mats Löfström och Visit Åland vd:n Noora Löfström, talmannen Jörgen Pettersson och makan frun Helena Wachowiak samt guldsmeden Maria Karlström och maken Fredrik Lundberg. Det var Karlström som i år fått äran att designa presidentfruns smycken.

Temat för årets bal var utbildning och lärande. Därför var ett flertal gäster från utbildningsvärlden.