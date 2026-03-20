En mindre kemutsläpp i släpet till en lastbil utanför Posten i Sviby föranledde på fredagsmorgonen en utryckning av Räddningsverkets kemskyddsenhet. – Det var personalen som upptäckte att det läckte och luktade, säger biträdande räddningschef Karl Nordlund till Nyan.

Det var vid halvsextiden på fredagens morgon som personalen på Posten i Sviby upptäckte ett läckage som luktade väldigt fränt från ett lastbilssläp vid lastbryggan och larmade Räddningsverket.

– Det handlade om en organisktperoxid, perättikssyra, som används för att ta kål på parasiter och liknande, berättar biträdande räddningschef Karl Nordlund som ledde insatsen för Nyan.

– Samt till blekning och rengöring och sånt. Det är i en ganska koncentrerad form.

Farliga ämnen

Denna typ av ämnen är mycket farliga och måste hanteras med stor varsamhet, berättar Nordlund.

– De har sådana egenskaper att vi måste vidta försiktighetsåtgärder. Dels avger de giftiga gaser, dels kan de självantända eller reagera på friktion eller stötar. Dessutom kan de brinna utan syre, de bildar sitt eget syre i förbränningen.

När larmet kom gick uppgiften direkt till Räddningsverkets kemskyddsenhet.

– Där har vi specialutrustning som stora gummidräkter som man sätter ett luftövertryck i, så att de blir gas- och kemikalietäta. Och så andas man med tuber, så att man kan jobba i detta, berättar Nordlund.

– Det lilla spill som fanns kvar samlade vi upp och spädde ut med vatten. Det var inte mera än 20 liter och det mesta hade redan dunstat bort.