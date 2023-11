Gemensam räddningsmyndighet kan bli verklighet Nyheter

Snart kan det bli klart med en gemensam räddningsmyndighet för hela Åland. Enligt Karl Nordlund, räddningschef, har alla kommunfullmäktigen förutom ett godkänt förslaget.

Under en pressträff med stadsmiljösektorn under tisdagen berättade Karl Nordlund att det mer eller mindre är klart att det kommer bli en gemensam räddningsmyndighet för hela Åland. Något som det pratats om under en längre tid.

– Nu väntar vi bara på att Getas kommunfullmäktige ska godkänna det. Gör dem det så kan vi gå vidare med arbetet, säger Karl Nordlund.

Geta kommunstyrelse står bakom förslaget och deras kommunfullmäktige har sammanträde under onsdag där ett av ärendena är att ta beslut i ärendet.

Karl Nordlund menar att en gemensam räddningsmyndighet skulle göra det lättare för alla.

– Det blir bättre beredskap och proaktivitet. Sedan förenklar det även för ålänningar då alla kan kontakta samma myndighet och inte behöver ha koll vart ens kommun hör.

2006 beslöt lagtinget att Åland ska ha en gemensam räddningsmyndighet och att det var kommunernas ansvar att förverkliga lagen. Vilket visade sig vara lättare sagt än gjort. De två största tvistefrågorna har varit vilken kommun som ska fungera som värdkommun och var huvudkontoret ska ligga.

Hösten 2019 såg det ut som att den gemensamma räddningsmyndigheten var på väg att gå i mål. Men så blev det inte, då de inte kunde komma överens om platsen.

Det är Mariehamns stad och Jomala kommun som tagit fram det nya förslaget. Det bygger på att det bildas ett räddningsområde med Jomala kommun som huvudman och en gemensam nämnd i vilken alla kommuner har en ledamot och en ersättare.