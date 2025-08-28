Förlikning i stället för rättegång om olaga hot Nyheter

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



En rättegång i Ålands tingsrätt blev inställd på fredagen efter att parterna förlikades.

De fem åtalspunkterna skulle ha varit äventyrande av trafiksäkerheten, försök till misshandel alternativt olaga hot, och olaga hot.

– I princip kunde jag ha väckt åtal, säger åklagaren Fredrik Huldén.

Men hans bedömning blev att det inte fanns någon orsak att gå vidare med ärendet efter förlikningen. Vilket straffyrkande som hade blivit aktuellt vid en rättegång är svårt att säga.

– Flera frågor var oklara som vi skulle ha fått svar på under rättegången, säger Fredrik Huldén. (pd)