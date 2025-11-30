Finström både i topp och botten i lokala pingisligan

Ditt namn

PINGIS. Finström 1 tar över serieledningen i den åländska pingisligan med sju inspelade poäng, det står klart efter den tredje och fjärde omgången som avgjordes i Godbyhallen i helgen. Finström 1 vann bägge sina möten på lördagen, först mot Jomala med 8–2 och därefter mot Finström 2 med förkrossande 10–0.

Mariehamn ligger tvåa med sex poäng i den jämna tabellen, och på tredjeplatsen finns Geta/Saltvik med fem poäng. Lemland, med en seger och två oavgjorda har fyra poäng på fjärdeplatsen. Jomala är tabellfemmor med två poäng, medan Finström 2 på jumboplatsen ännu inte har öppnat poängkontot. (pp)