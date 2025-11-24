Dragsviksdomen överklagas till hovrätten

Ditt namn

Både kaptenlöjtnanten och den åländske sergeanten som i oktober dömdes för olyckan vid Nylands brigad 2023 har lämnat in besvär mot tingsrättens dom och ärendet går därför vidare till hovrätten. Det rapporterar svenska Yle.

Det var på hösten 2023 som nio beväringar var nära att drunkna under en militärövning vid Nylands brigad i Dragsvik. En beväring skadades allvarligt och låg i koma i tre dagar. För tjänstgöringsbrott, framkallande av fara och vållande respektive grovt vållande av skada dömde Västra Nylands tingsrätt sergeanten till dagsböter och kaptenlöjtnanten till villkorligt fängelse.

