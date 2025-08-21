Casper guidar på mörklagd ljudresa Nyheter

Åländska ljuddesignern och musikern Casper Lindroos framför sitt verk ”Impuls – Casper & naturen” i Alandicas teatersal i slutet av augusti.

I pressutskicket beskriver producenten Zandra Lundberg verket som ”en ljudresa genom Ålands natur”, och ”ett föränderligt och ambient ljudlandskap där naturens rytmer möter människans spår”.

Kvällen inleds med en kort dokumentär om skapandet av verket, och följs av en guidad meditation av Zandra Lundberg. Medan verket framförs är salen mörklagd.

”Publiken väljer själv hur upplevelsen ska tas in: liggande på ullmatta på golvet, sittande på stol eller på bolster”, skriver Zandra Lundberg.

”Impuls – Casper & naturen” framförs den 27, 29 och 30 augusti. Biljetter säljs via Alandica.